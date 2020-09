News | di Simone Carcano | Roma, scuole senza banchi: lezioni in ginocchio per i bambini | FOTO ESCLUSIVE Roma, scuole senza banchi: lezioni in ginocchio per i bambini Roma, scuole senza banchi: lezioni in ginocchio per i bambini Bambini in ginocchio per seguire le lezioni perché i banchi monoposto sono in ritardo e quelli vecchi non garantiscono il distanziamento sociale. È il disagio che stanno vivendo oltre 700 studenti dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Roma

Bambini seduti in ginocchio sul pavimento e sedie come banchi. Sembrano scene di un castigo, mentre è la realtà visto che a mancare sono proprio i banchi. Così devono seguire le lezioni i bambini e ragazzi dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Roma che comprende elementari e medie. Un problema che vi abbiamo anticipato qualche giorno fa qui su Iene.it (leggi l’articolo).

Oggi quelle parole hanno un’immagine con le foto che vi mostriamo in esclusiva qui sopra. Tutta colpa del ritardo dei banchi monoposto che da questo anno scolastico sono necessari per mantenere il distanziamento sociale e prevenire i contagi da Covid-19. A quanto si apprende la scuola avrebbe ordinato i banchi mandando in pensione quelli biposto usati fino a febbraio. Ma dopo 7 mesi di chiusura, lunedì è suonata la prima campanella, e nelle aule gli studenti hanno trovato soltanto le sedie.

“I bambini sono costretti a stare seduti sulla sedia oppure a inginocchiarsi sul pavimento e usare la sedia come banco”, spiegano alcuni genitori che hanno contattato Iene.it. “Una situazione inaccettabile che rischia di prolungarsi almeno fino a novembre”. Nelle aule non è possibile riposizionare i vecchi tavoli a due posti perché non garantirebbero più il distanziamento sociale tra gli alunni. Alcuni di questi sono stati messi nei corridoi dove a rotazione gli studenti si possono appoggiare in sicurezza per scrivere o disegnare. “Poi devono rientrare in classe dove i banchi non ci sono”, spiegano i genitori. “Qualcuno si è chiesto se questa situazione causerà problemi alla postura dei nostri figli?”.