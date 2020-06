News | Amanti in quarantena: lo scherzo a Delia Duran di Alex Belli | VIDEO Dopo Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Sebastian Gazzarrini torna con il suo “Amanti in quarantena”, lo scherzo che mette alla prova le unioni d’amore della tv ai tempi del Covid-19. Resisteranno Delia Duran e Alex Belli, star di Temptation Island, alla finta avventura cubana del bell’attore?

Dopo il primo, seguitissimo episodio dell’esperimento “Amanti in quarantena” con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, abbiamo messo nel mirino la bellissima coppia del reality Temptation Island, la modella venezuelana Delia Duran e l’attore e opinionista Alex Belli , che ci ha fatto da complice.

Al ritorno a casa di Delia la modella trova un pacco, al quale Alex finge di disinteressarsi. Lei però è sempre più curiosa e con una scusa lo apre. Al suo interno abbiamo messo una serie di cimeli provenienti da Cuba, tra cui una guida turistica e i tradizionali sigari dell’isola.

Qualche mese prima la coppia era stata in viaggio, con alcuni amici, proprio a Cuba. “È per te”, scopre sbirciando il biglietto Delia, a metà strada tra l’incuriosito e l’infastidito. Ma quello che legge in quel bigliettino la lascia letteralmente impietrita perché su quel foglio sono riportati dettagli piccanti di una serata particolare che il suo ragazzo avrebbe avuto a L’Avana…

Delia parte a razzo. "Chi è questa Lucia che ti ha scritto una lettera e ti dice ‘non vedo l’ora che le tue mani forti possano stringermi di nuovo? E questa volta non lasciarmi più andare!". Alex finge di cascare letteralmente dalle nuvole, ma Delia va a avanti a leggere: ”Il sigaro che manca è quello che ci siamo fumati insieme... è passato un po' di tempo ma quella sera non me la sono dimenticata”.

“Avranno sbagliato il pacco“, si difende Alex ma i riferimenti a quella serata sono troppo precisi, perché ci sia un errore nel destinatario. La ragazza inizia ad agitarsi e gli strappa il foglio di mano: ”Mi fai leggere tutto? Dopo tu mi devi dare spiegazioni, Alex”.

E quando prosegue, sempre più turbata, arriva il colpo finale: “Appena esce la stronza, chiamami”. Delia è furiosa e inizia a credere ad un complotto: “Ecco perché tu oggi mi hai mandato a fare la spesa”. E poi passa all’attacco: "Ma tu la senti questa c*zzo di ragazza? Dimmi la verità”.

Alex, come da copione dello scherzo, finge di cedere: ”Ma è stata una cosa di una sera, un’avventura...”. “Quindi tu mi stai veramente confermando che hai scopato questa ***? Questa *** di merda?". E mentre lo chiede comincia a urlare, scoppiando a piangere.

Alex cerca di farla ragionare, di impedire che lei butti via tutto “per una stronzata del genere” ma Delia non ne vuole sentire proprio. Mentre la ragazza gli parla, vede che lui armeggia con il telefonino dal quale intravede una foto seminuda della ragazza e ovviamente si infuria ancora di più: “Dammi il telefonino”. E poi comincia a schiaffeggiarlo.

A un certo punto parte addirittura un audio messaggio dal telefono di Alex, che arroventa ancora di più il clima già tesissimo. “Ti è piaciuta la fotina?”. Alla fine arriva il momento del confronto telefonico tra la ragazza e la presunta amante di Alex. E i toni non possono che essere quelli che immaginate: “Tu sei veramente una troia...”. “Lui mi aveva detto che vi eravate lasciati”, risponde Lucia, per giustificarsi. “Alex, tu con me hai finito", sentenzia Delia. "A me non mi vedrai più”.

La donna, al telefono, continua a parlare e alla fine lancia la stoccata mortale : “Io sono incinta”. Ora è davvero troppo. Delia straccia la lettera e tra insulti e pianti continua a schiaffeggiare il suo ormai ex fidanzato.

E poi cerca di contattare un hotel per lasciare quanto prima quella casa. Fatta una borsa veloce, se ne va triste e silenziosa. È il momento di svelarle che si è trattato dello scherzo de Le Iene e a dirglielo per telefono è il nostro Sebastian Gazzarrini: ”Delia, ti devo dire una cosa, sei la protagonista di amanti in quarantena, un esperimento de Le Iene sull’amore ai tempi del coronavirus”.

Delia, che ha ripreso finalmente a respirare e a sorridere, non ha dubbi: “Siete veramente degli stronzi, dei malefici, vaffanculo. Ad Alex voglio dire che è un bastardo. Ho pensato non posso credere che quando lui è uscito con gli amici a Cuba è andato a… insomma avete capito. Mi avete distrutta”. E si scioglie in un abbraccio con il suo amato Alex.

A quale inossidabile coppia toccherà la prossima volta? Possiamo solo dirvi che sono sposati da più di 20 anni...