News | Scherzo a Caressa: la figlia ricatta la prof con un video hot | VIDEO Quando Fabio Caressa scopre che la figlia (complice anche del nostro scherzo epico a mamma Benedetta Parodi) ha ricattato la prof con un video hot registrato di nascosto, il telecronista perde completamente le staffe. Una reazione indimenticabile e che vi proponiamo ora anche online!

Non più “Andiamo a Berlino!” ma “Vai in galera!”. È questo il nuovo tormentone con cui verrà ricordato il telecronista Fabio Caressa. Nessuno ha dimenticato le urla del telecronista alla figlia, complice dello scherzo del nostro Nicolò De Devitiis come lo era stata prima di un altro nostro scherzo epico a mamma Benedetta Parodi (“Mamma, mi sono innamorata di un 40enne”). Ora vi riproponiamo questo scherzo cattivissimo anche online.

Durante il lockdown la figlia di Fabio, nostra complice, racconta al padre una scena a dir poco particolare che si è trovata davanti mentre seguiva le lezioni online. La prof di filosofia si è dimenticata la telecamera del computer accesa proprio mentre era in compagnia, sotto le coperte, del suo amante.

Caressa inizialmente non sospetta che la figlia abbia registrato tutto e le sconsiglia vivamente di far sapere alla prof che ha visto la scena: "Fatti i c…i tuoi ma proprio alla grandissima!”.

Ma quando la prof convoca Caressa e lo informa che la figlia ha registrato il video hot e l'ha usato per ricattarla, il telecronista perde completamente le staffe. E non è finita qui: il video è già girato tra le chat. “È penale”, dice Caressa sconvolto. “Vai in galera per questa cosa!”.

Il telecronista, in un crescendo di tensione, esplode e le sue grida non ce le dimenticheremo più!