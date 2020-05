News | Serena Mollicone, è morto il papà Guglielmo: 19 anni fa l'omicidio della figlia | VIDEO È morto Guglielmo Mollicone, 72 anni, il papà di Serena, la ragazza di Arce (Frosinone) scomparsa il 30 maggio del 2001 e trovata uccisa qualche giorno dopo. Da novembre Guglielmo combatteva la sua battaglia per la vita ricoverato in ospedale. Per 19 anni ha chiesto giustizia e verità per la morte della figlia come abbiamo ricostruito nell’inchiesta di Veronica Ruggeri

“Serena adesso è con il suo papà”. Con queste parole è stato dato l’annuncio della morte di Guglielmo Mollicone. Il papà di Serena se n’è andato a 72 anni, da novembre ha lottato in ospedale. Questo pomeriggio è finita la sua battaglia per la vita, quella di giustizia e verità per l’omicidio della figlia continuerà senza di lui. Se n’è andato il 31 maggio, una data che in questa vicenda ha un significato profondo. Il 31 maggio 2001 è stato l’ultimo giorno vissuto fino alla fine da Serena.

È il primo giugno del 2001 quando la ragazza appena 18enne scompare ad Arce, in provincia di Frosinone. Era la figlia di Guglielmo, il maestro delle elementari che aveva anche una cartoleria in centro. Tutti si preoccupano perché non era una ragazza solita fare tardi la sera. Non beveva, non fumava. E di certo, tutti escludevano che fosse scappata di casa. La cercano dappertutto e dopo due giorni il paese si risveglia con la peggiore delle notizie.

Serena viene trovata morta in un boschetto con le mani e i polsi legati e un sacchetto sopra la testa. “Noi andiamo lì per essere difesi non per essere ammazzati”, ci ha ripetuto Guglielmo nell’inchiesta di Veronica Ruggeri (qui l'ultima puntata della nostra inchiesta sul caso). Fino all’ultimo dei suoi giorni ha sempre sostenuto con forza che la figlia sia stata uccisa nella stanza della caserma di Arce. Per mesi Guglielmo aveva dovuto perfino vivere il calvario di essere l’unico sospettato della morte della figlia, alla fine viene scagionato.

Con Veronica Ruggeri ci stiamo occupando di questa vicenda in cui secondo gli inquirenti ci sarebbero misteri e depistaggi. Ma nelle ultime settimane ci sono state molte novità. Come la richiesta di rinvio a giudizio fatta dalla procura per concorso in omicidio, che vede indagati l’ex comandante della stazione dei carabinieri Franco Mottola con la moglie e il figlio Marco assieme agli ex colleghi Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano (le udienze riprenderanno il 30 giugno dopo l'ergenza Covid)

Oggi più di ieri l’auspicio è che venga fatta al più presto chiarezza per dare giustizia a Serena e a Guglielmo, un papà che per 19 anni ha aspettato questo momento e che non lo potrà vivere.