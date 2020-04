News | Sfogo al supermercato: “Se mio figlio si ammala vengo con il mitra” | VIDEO Palermo, un addetto di un supermercato si è sfogato con la folla in fila per la spesa. “Non venite qui tutti i giorni a fare spese da 6 euro. Rischiamo per colpa vostra di contrarre sta ca**o di malattia”

“Non siamo i burattini di nessuno”. L'addetto di un supermercato di Palermo si è sfogato con la folla in fila in attesa di entrare a fare la spesa.

“C’è gente che viene ogni giorno, anche due volte al giorno e non va bene. Rischiamo per colpa vostra di contrarre questa cazzo di malattia. Se contraggo il virus mio figlio si ammala vengo con il mitra. Guardate questi scontrini: 6 euro, 7 euro, 4 euro”. Alla fine del video parte anche l’applauso.

Quello siciliano però non è il primo caso di supermercati usati come “scusa per fare una passeggiata”. Qualche giorno fa il gestore di un supermercato di Roma ci aveva contattato per segnalare un’anomali simile (leggi qui l'articolo). “C’è chi spende poco più di 6 euro. Chi neanche 4, chi invece si ferma addirittura a 79 centesimi. Non vengono per una necessità, ma per avere l’alibi dello scontrino per poter uscire da casa”.