News | Multa e denuncia per il “soggetto internazionale” che non ha fornito l'autocertificazione | VIDEO Sarebbero stati multati e denunciati i quattro fermati dai carabinieri nei giorni scorsi vicino al Lago di Garda: lo riporta la Gazzetta di Mantova. Il video del controllo è diventato virale in rete per l’incredibile risposta del conducente ai militari: “La certificazione è prevista per persone fisiche, non per il sottoscritto che è un soggetto di diritto internazionale”

Ve lo ricordate il “soggetto internazionale e diplomatico”, quello che “non mi serve l’autocertficiazione”? Quello che non indossa la mascherina perché sarebbe “lesiva della mia persona”? Ecco, sembra che adesso per lui ci saranno dei grossi guai.

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, infatti, sia lui che i 3 passeggeri sarebbero stati multati e denunciati: resistenza per aver ostacolato i controlli e violazione della privacy dei militari ripresi senza il loro consenso. Non sarebbe nemmeno l'unico “soggetto internazionale” beccato a non rispettare le misure di contenimento per il coronavirus: un ciclista si è beccato ben tre multe.

Vi abbiamo raccontato questa assurda vicenda pochi giorni fa: i militari hanno fermato una macchina a Monzambano, in provincia di Mantova vicino al Lago di Garda. Come si vede nel video, i carabinieri dopo aver fermato l’auto hanno chiesto informazioni ai quattro e lì è iniziato un dialogo surreale: “Dove state andando?”. “A fare una passeggiata”, risponde l’uomo. “Mi può dare i documenti?”, chiedono i militari. “No! Glieli mostro solo, si prenda i dati”.

E poi, alla richiesta dell’autocertificazione, l’incredibile risposta: “Se la legga, non gliela do in mano perché sono atti privati. La certificazione è prevista per persone fisiche, non per il sottoscritto che è un soggetto di diritto internazionale. Siamo tutti dei diplomatici”. “La mascherina ce l’ha?”, chiedono sconfortati i carabinieri. “No! Credo che sarebbe lesiva della mia persona”. Chissà se anche la denuncia sarà lesiva del suo status internazionale.