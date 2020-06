News | Tre donne senzatetto e 9 cagnolini: dalla vita sotto un ponte al mare di Sicilia | VIDEO Alessandro di Sarno ha raccontato la storia di tre donne che da mesi vivono sotto a un ponte alla periferia di Milano con i loro 9 cagnolini. Ora tutto cambierà perché l’associazione Bao Village ha offerto una sistemazione per tutti loro. Serve però il vostro aiuto per ripartire

Elena, Erica e Rita sono tre donne sole che vivono insieme a 9 amabili cagnolini, sotto al ponte d'una ferrovia, alla periferia di Milano. Anche la quarantena l’hanno passata così.

Alessandro di Sarno ha passato un giorno e una lunga notte insieme a loro. Come potete vedere nel servizio qui, non è facile e nemmeno sicuro per tre donne vivere in queste condizioni. Trovare loro una casa però non è facile perché per nulla al mondo desiderano separarsi dai loro graziosi cagnolini.

Abbiamo lanciato un appello per trovare una casa a tutti loro e persino Elisabetta Canalis si è attivata per dare una mano tramite i suoi social. Non è stato semplice ma l’associazione Bao Village si offerta di accoglierle. Presto le donne faranno le valigie e lasceranno per sempre il ponte di Milano per trasferirsi con i loro cani in Sicilia, in una casa vista mare.

Se volete contribuire al nuovo inizio di queste donne potete fare una donazione:

Intestata a: SOLETERRE

Causale: MAI PIU’ SOTTO UN PONTE

Iban: IT88Q0503401699000000013880