Un aiuto per tre donne e 9 cagnolini che vivono sotto un ponte a Milano | VIDEO

Non è stato possibile recuperare i risultati

Non è stato possibile recuperare i risultati

Presa a pugni perché suonava il flauto: dietro a questo video si nascondono purtroppo altre migliaia di casi di violenza sulle donne, che sono triplicati nel mondo durante la convivenza forzata da quarantena. Ce ne parla Veronica Ruggeri, che ha sentito anche la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, martedì 26 maggio a Le Iene dalle 21.10 su Italia1

Non perdete il servizio martedì 26 maggio a Le Iene dalle 21.10 su Italia1.

È l’occasione per raccontare le storie drammatiche di una mamma, della figlia e di una zia, che comunque non si perdono affatto d’animo. Ora cercano una vera casa , dove poter vivere dignitosamente con i loro 9 amici a quattro zampe.

Le ha incontrate Alessandro Di Sarno, che nel servizio in onda martedì 26 maggio a Le Iene, dalle 21.10 su Italia 1, ci racconta un giorno e una notte passati in loro compagnia.

Alessandro Di Sarno, nel servizio in onda martedì 26 maggio a Le iene dalle 21.10 su Italia 1, incontra tre donne molto coraggiose e dal passato difficile che vivono sotto a un ponte alla periferia di Milano. Qui hanno passato anche il periodo di quarantena. Le aiutiamo ad avere una casa vera assieme ai loro 9 inseparabili amici a quattro zampe?

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più o negare il consento a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI.

Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.