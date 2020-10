News | La fine dell'incredibile viaggio di Marika: adesso inizia una nuova vita | VIDEO Un’avventura straordinaria in moto attraverso la Sardegna, vivendo emozioni ed esperienze incredibili: il sogno di Marika si è realizzato. Adesso, insieme ai suoi compagni di viaggio Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi, è il momento di tornare a casa per cominciare una nuova vita! Il servizio di Riccardo Spagnoli

“E’ stata una cosa bellissima: questo viaggio mi ha aiutata a credere di più in me stessa”. L’avventura di Marika è arrivata al termine: insieme a Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi, questa straordinaria ragazza ha viaggiato per due settimane in Sardegna, scoprendo nuove emozioni e regalandone tantissime ai suoi compagni di viaggio.

Abbiamo conosciuto Marika e il suo sogno di fare un viaggio in moto nel primo servizio di Riccardo Spagnoli. Nel secondo, invece, vi abbiamo mostrato il complesso lavoro necessario ad adattare la moto per il viaggio: la disabilità di Marika richiede infatti l’utilizzo di uno speciale sellino per il passeggero.

Nel terzo servizio vi abbiamo mostrato il momento della partenza, insieme a Simone Zignoli e Francesca Gasperi: un’avventura indimenticabile attraverso la Sardegna, alla scoperta di panorami mozzafiato ed esperienze completamente nuove per Marika. Non sono certo mancati i momenti difficili, ma la nostra ragazza straordinaria non si è mai persa d’animo.

Ora è il momento di tornare a casa, con una nuova consapevolezza e un ricordo bellissimo da portarsi avanti per tutta la vita. Un viaggio che, anche se è stato organizzato per lei, ha lasciato un segno indelebile nelle persone che l’hanno accompagnata: andate in testa all’articolo per vedere il servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli