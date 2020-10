News | Il grande viaggio di Marika: un'avventura indimenticabile in sella alla moto | VIDEO Il momento che Marika attende da tutta una vita è arrivato: il suo sogno di un viaggio on the road in moto è diventato realtà. Con i suoi compagni di viaggio Simone Zignoli e Francesca Gasperi attraversa la Sardegna, vivendo emozioni straordinarie: ecco la sua straordinaria avventura, nel servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli

“Piango perché per la prima volta mi sento bene”. Per la nostra Marika è finalmente arrivato il momento dell’avventura di una vita, il coronamento di un sogno che culla da quando è bambina: un viaggio on the road in morto.

Abbiamo conosciuto la storia di questa ragazza speciale nel primo servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli, mentre nel secondo vi abbiamo mostrato il complesso lavoro necessario ad adattare la moto per il viaggio: la disabilità di Marika richiede infatti l’utilizzo di uno speciale sellino per il passeggero.

Adesso è finalmente il momento di partire, insieme a Simone Zignoli e Francesca Gasperi: un’avventura indimenticabile attraverso la Sardegna, alla scoperta di panorami mozzafiato ed esperienze completamente nuove per Marika. Non sono certo mancati i momenti difficili, ma la nostra ragazza straordinaria non si è mai persa d’animo.

E non è mancata neppure una sorpresa del nostro Matteo Viviani! Volete rivivere insieme a noi la prima parte di questo straordinario sogno? Guardate il servizio di Riccardo Spagnoli in testa a questo articolo: l’emozione è assicurata.