Carlo Gilardi, Le Iene fuori dal Parlamento: politici, non abbandonatelo! | VIDEO

Carlo Gilardi, Le Iene fuori dal Parlamento: politici, non abbandonatelo! Nina Palmieri era fuori da Montecitorio per chiedere ai parlamentari italiani di interessarsi di Carlo Gilardi, il professore molto gentile e molto ricco di 90 anni che da quasi 6 mesi si trova in una rsa di Lecco apparentemente contro la sua volontà. Nella puntata di martedì 20 aprile de Le Iene vi aggiorneremo sugli ultimi sviluppi della vicenda e proveremo a chiedere il suo stato di salute ad alcuni dipendenti della struttura in cui si trova

“Libertà per Carlo Gilardi”. Lo diciamo da mesi e oggi lo chiediamo anche ai nostri politici. Questa mattina la nostra Nina Palmieri era fuori da Montecitorio per chiedere ai parlamentari italiani di interessarsi della sua vicenda.

Quest’uomo colto, mite, gentile e molto ricco di 90 anni si trova in una rsa di Lecco da quasi 6 mesi apparentemente contro la sua volontà. Anche il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale si è pronunciato sul caso. “È ormai improcrastinabile la predisposizione di un nuovo progetto abitativo e di sostegno che sia rispondente alle aspettative di Carlo Gilardi”, ha scritto. Ha anche indicato quello che si sarebbe dovuto attuare, ovvero “l’attivazione di un servizio pubblico convenzionato di assistenza materiale igienico-personale sia una periodica valutazione medica e infermieristica”.

Invece Carlo si trova ancora in quella rsa di Lecco. Così questa mattina abbiamo distribuito delle cartoline con la storia di Carlo fuori dal Parlamento italiano. Vogliamo chiedere ai nostri politici di interessarsi alla sua storia per potergli ridare quella libertà che ha chiesto. E anche recentemente davanti al giudice ha ribadito: "Mettetemi in prigione, almeno non pago la retta".

Nella puntata di martedì vi aggiorneremo anche sugli ultimi sviluppi che ci sono arrivati dalla rsa dove si troverebbe Carlo. Com’è il suo stato di salute? Abbiamo provato a parlare anche con alcuni dipendenti della struttura in cui si trova.

