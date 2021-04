News | Stasera a Le Iene: da Ken Umano a Jessica, l'ultima tappa di Rodrigo Alves | VIDEO Le Iene hanno avuto l’opportunità unica al mondo di filmare in sala operatoria il cambio di sesso di Rodrigo Alves. Alessandro Di Sarno ci racconta le due settimane di ricovero del Ken umano prima di sottoporsi all'ultima operazione per diventare donna a tutti gli effetti

Con le nostre telecamere abbiamo avuto l’opportunità unica al mondo di filmare in sala operatoria il cambio di sesso di Rodrigo Alves, per tutti il Ken umano. Lo avevamo già incontrato qualche anno fa nello scherzo di Alessandro Di Sarno, quando gli avevamo proposto di evirarsi per partecipare a un film hollywoodiano nel ruolo di bambolotto di Ken in carne e ossa.

Alessandro Di Sarno ci racconterà dall’infanzia di Rodrigo fino all’ultima tappa di questo suo percorso in cui è diventato Jessica a tutti gli effetti accompagnandola a Bangkok per due settimane. Stasera dalle 21.10 su Italia1.