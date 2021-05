News | Lo scherzo a Giovanni Galli: la figlia fidanzata (e non solo) con Max Felicitas | VIDEO Abbiamo mandato su tutte le furie Giovanni Galli. Sua figlia si è fidanzata con l’attore porno Max Felicitas? Non perdetevi la reazione dello scherzo di Sebastian Gazzarrini all’ex portiere del Milan e Fiorentina e campione del mondo di Spagna ’82! Martedì dalle 21.10 su Italia1

“Papà, il mio ragazzo è un pornodivo e mi ha fatto fare un sextape!”. È l’annuncio che si è sentito fare Giovanni Galli, ex portiere del Milan e Fiorentina e campione del mondo di Spagna ’82. Con la complicità di tutta la sua famiglia, gli abbiamo fatto credere che la sua secondogenita Carolina si fosse fidanzata con il giovane pornoattore Max Felicitas. Martedì dalle 21.10 su Italia1 vedrete lo scherzo di Sebastian Gazzarrini.

Galli non prende bene la novità che la figlia abbia una love story con Felicitas. Quando poi viene a sapere che Carolina e Max hanno ripreso i loro momenti intimi in video va su tutte le furie. L’ex portiere del Milan è incontenibile e pretende che il pornoattore cancelli tutti i filmati. Ma di filmato ce n’è solo uno: quello del suo scherzo de Le Iene!

Non è la prima volta che Max Felicitas collabora con gli scherzi di Sebastian Gazzarrini. Anche Riccardo Ferri è caduto nella loro trappola, in questo caso l'ex calciatore dell'Inter e della nazionale aveva visto la sua nuovissima Porsche su alcuni siti porno, con all'interno alcune attrici che improvvisavano scene hot tratte dal format “fake taxi”, in cui le ragazze chiedevano un passaggio e saldavano il conto pagandolo con prestazioni sessuali. Il complice in quel caso fu il figlio di Riccardo, Marco.