News | Da Udine carovana di macchine e pullman pronti a caricare i rifugiati ucraini Dopo il servizio andato in onda ieri sera siamo stati letteralmente sommersi di richieste da parte di tantissimi di voi che desiderano dare una mano per portare in salvo i profughi ucraini. Chi si è reso disponibile a partire con la propria macchina, chi ad accogliere a casa i cittadini ucraini. E allora abbiamo deciso di lanciare un appello importante.

Sabato 12 marzo partiremo da Udine con una carovana di macchine e pullman pronti a caricare i rifugiati ucraini, alla volta di Przemysil, al confine polacco con l’Ucraina. Lì, sul territorio polacco, preleveremo e porteremo in salvo in Italia quanti più profughi possibile. Per fare questo abbiamo bisogno del vostro aiuto: chiunque abbia una macchina/furgonicino/pullman e sia disponibile a venire con noi fino a Prezemysil per prelevare i profughi e abbia poi la disponibilità di ospitare a casa propria o presso una struttura i cittadini ucraini, si unisca e parta con noi! Saremo una lunga e meravigliosa carovana umanitaria!

Il punto di ritrovo per tutti sarà a Udine, parcheggio ospiti dello stadio Friuli, in via Ottavio Bottecchia, alle ore 13:30. Da lì guideremo insieme fino alla Polonia, dove arriveremo all’incirca all’1 di notte. Per avere informazioni più dettagliate scrivete a questo indirizzo mail: ieneperucraina@gmail.com

Slava Ukraini!