Max andreetta ha incontrato Andrea e Lorenzo i figli di Fausta Bonino, l'infermiera che pochi giorni fa è entrata in carcere dopo la condanna all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso quattro pazienti con l'eparina. Fausta è stata processata per tredici tra omicidi e tentati omicidi ma condannata solo per quattro. Questo potrebbe significare che o Fausta è innocente o c'è un secondo assassino

