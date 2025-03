Giulio Golia ha incontrato nuovamente l'avvocato Alberto Bellet perché dopo la messa in onda del primo servizio che lo vedeva come protagonista altre persone ci hanno contattato. Queste persone nonostante aver pagato l'avvocato per risolvere i loro problemi hanno scoperto che Bellet avrebbe incassato i soldi senza far nulla. Nonostante le molteplici denunce Bellet continua a fare l'avvocato