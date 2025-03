Ecco a voi i cibi più disgustosi al mondo, che Gaston Zama ha fatto assaggiare a delle cavie come: Asia Gianese, Asia Valente, Guendalina Tavassi, Eli Esposito, Vera Miales, Angelica Montali, Naomi Moschitta e Arianna Triassi. Ecco la classifica dei cibi più disgustosi: dallo squalo putrefatto al vino di topolini lasciati in infusione, dalle frattaglie del gallo alle urine di vacca e per finire l'aringa fermentata