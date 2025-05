Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto.

Accedi per verificare i tuoi dati.

La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto.

Continua l'inchiesta di Roberta Rei sui presunti abusi e violenze di Rocco Siffredi. Roberta ha intervistato oltre al produttore Rudy Franca una ragazza che dopo aver girato una scena hard con Siffredi si era pentita. Ma Rocco le avrebbe chiesto, secondo il suo racconto, dei soldi per non far uscire il video

Guarda la puntata del 20 maggio