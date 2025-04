Sei un ragazzo degli anni '50? Allora non aprire la porta a chi non conosci. Chi vuole entrare in casa tua potrebbe non essere chi dice di essere. Meglio un "no" sicuro che un "sì" rischioso che può essere pericoloso per te, per i tuoi cari o per i tuoi beni. Gira questo messaggio ad almeno cinque amici. Non promette miracoli… ma ti tiene lontani i pericoli. Non è scaramanzia... è sicurezza in compagnia! Le Iene