News | Chico Forti, l'intervista esclusiva in carcere | VIDEO Chico Forti deve morire in carcere: è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. Da vent’anni il nostro connazionale grida la sua innocenza: il nostro Gaston Zama è volato a Miami per intervistarlo. Non perdetevi il servizio domenica a Le Iene dalle 21.15 su Italia 1

Chico Forti deve a morire in carcere. Il nostro connazionale è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. Da vent’anni è rinchiuso in un carcere di sicurezza, ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. E sono molte le cose che in effetti sembrano non tornare in questa vicenda, nonostante per la legge americana si deve condannare qualcuno solamente “al di là di ogni ragionevole dubbio”. E di dubbi, invece, ce ne sono molti.

Proprio per cercare di far ancora più chiarezza il nostro Gaston Zama è volato a Miami per poterne parlare direttamente con lui. Non perdetevi l’intervista a Chico Forti, domenica dalle 21.15 su Italia1.