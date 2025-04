News | La nostra intervista ad Alberto Stasi era autorizzata Come riportano notizie stampa, la sostituta pg Valeria Marino ha chiesto il rigetto dell'istanza di semilibertà avanzata da Alberto Stasi. La Marino ha chiesto un rinvio del procedimento per valutare le circostanze dell'ultima intervista che Stasi ha rilasciato alla nostra trasmissione: secondo lei infatti sarebbe stata rilasciata senza autorizzazione.

Come riporta il documento firmato dal Dott. Leggieri, direttore del carcere di Bollate: “Ad integrazione di quanto già inviato, si specifica, qualora utile per la discussione relativa alla misura richiesta, che l'intervista che il detenuto ha rilasciato alla trasmissione TV Le Iene, andata in onda il 30.03.2025 è stata registrata durante il permesso premio in data 22.03.2025 e non si sono rilevate, pertanto, infrazioni alle prescrizioni.”