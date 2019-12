News | La nuova coppia del Grande Fratello Vip: Wanda Nara e Pupo | VIDEO Pupo e Wanda Nara raccontano a Le Iene la nuova sfida come opinionisti del Grande Fratello Vip. Senza risparmiarsi sulle altre domande tra prima volta, gossip velenosi e calcio. Non perdetevi l’intervista doppia domenica a le Iene dalle 21.15 su Italia1

La coppia di opinionisti Pupo e Wanda Nara è una delle novità dell'edizione del Grande Fratello Vip 2020 che partirà a gennaio. A Le Iene parlano delle loro origini e del perché sono stati scelti come opinionisti del reality. Pupo ci confessa i suoi difetti e smentisce alcuni gossip: qui sopra vi proponiamo un'anticipazione.

Per quale motivo Wanda si “incazza come un panda”? E che lavori hanno fatto le due star prima di diventare famosi? Sarà davvero come dicono che Wanda cucina a Mauro Icardi solo cibo surgelato? Scoprirete tutto nell’intervista di domenica 22 dicembre, a Le Iene dalle 21.15 su Italia1.