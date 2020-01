News | Scrocchiamo testimonial gratis per fare pubblicità! | VIDEO Nel mondo della pubblicità la vera chicca è il “product placement”, l’inserimento dei prodotti all’interno dei film, programmi tv o sui social. Decidiamo di fare una prova e con Gabri Gabra sfruttiamo alcune star per fare pubblicità gratuita senza il loro accordo

Il product placement fa il giro tra i testimonial. Con Gabri Gabra andiamo a scroccare pubblicità proprio da loro, le dive e gli star del momento. La prima vittima è Cecilia Rodriguez. Le lanciamo il primo slogan: “Cecilia non ha più paura di avere fame da quando usa i croccantini ‘Bau bau bau’, i più amati della sua famiglia”. Ma la showgirl non abbocca: “Non va bene fare pubblicità gratuitamente”.

Passiamo adesso all’attore Nicolas Vaporidis che dice: “A 36 anni penso di essere ancora giovane”. Ci riproviamo: è merito del nostro antirughe “Bye-bye età”, che si può usare in qualsiasi momento del giorno? Il gioco questa volta sembra funzionare!

Andiamo dal conduttore televisivo Daniele Bossari e scopriamo che la conduttrice di casa sua è la moglie. Il segreto di quell'equilibrio di coppia: “Daniele usa lo zerbino Fante, l’unico che ti fa sentire importante anche nella vita di casa”. Fai come Daniele, nella famiglia sentiti importante con lo zerbino Fante!

L’ex tennista Adriano Panatta usa Parruccon e da moro a biondo è un attimo! Dopo neanche 30 secondi è scappato…

Anche se l’ironia è l’amica migliore di Christian De Sica, questa volta però non la prende benissimo quando publicizziamo “Sleep Well”, l’unica fascia che permette di assaporare i suoi film in totale libertà, cioè dormendo…

Chiudiamo questa campagna di product placement con l’innovazione. Avete mai sentito parlare dell’app “Autotune deluxe”, l’unica app che vi permette di fare musica anche partendo da zero? L’ideale per quelli che non sapevano fare la musica e adesso sono star, proprio come la testimonial scroccata e ironica Nina Zilli.