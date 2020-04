News | “Il 19 maggio l'Italia raggiungerà ‘zero decessi'”. E quando usciremo dalla crisi economica? Il 19 maggio l’Italia raggiungerà gli zero decessi. È quanto prevede, salvo allentamenti nelle misure di distanziamento sociale, l'Institute for health metrics and evaluation. Le vittime totali secondo la previsione saranno 20.300

Il 19 maggio l’Italia raggiungerà gli zero decessi. È quanto prevede, salvo allentamenti nelle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagi, l'Institute for health metrics and evaluation (Ihme), organizzazione indipendente della School of Medicine dell'Università di Washington. Il rapporto stima che nel nostro Paese il totale dei decessi da coronavirus, al 4 agosto 2020, sarà di 20.300. L’Italia avrebbe quindi superato la fase di picco, cosa che non riguarda però tutte le regioni: la Puglia lo raggiungerà il 16 aprile e dovrebbe arrivare agli zero casi appunto il 19 maggio. Sarà quindi l’ultima regione a tornare alla normalità. Nel nostro Paese il picco delle vittime è stato registrato il 27 marzo: 969 morti in più. Mentre negli ultimi giorni l’Italia ha segnato una sensibile diminuzione dei nuovi casi di contagio da Covid-19. Ad oggi sono 94.067 i malati in Italia. "E' evidente senza ombra di dubbio che le misure di distanziamento sociale attuate e mantenute correttamente possono controllare l’epidemia e contribuire a ridurre il numero dei decessi", sostiene Christopher Murray, direttore dell’Ihme. “La tendenza cambierà, e drammaticamente in peggio, se si sceglierà di allentare le misure".

Per quanto riguarda gli altri paesi, l’Ihme stima che il Regno Unito, la Germania, la Norvegia e la Grecia sono ancora all’inizio del contagio e raggiungeranno il picco nella terza settimana di aprile.

Ma sono proprio Norvegia e Germania a risultare tre le prime in un’altra classifica, che valuta i paesi che usciranno meglio dalla crisi economica scatenata dalla pandemia. È quanto si evince dalla classifica della Bbc stilata su 130 paesi nel mondo, in cui si valuta le economie che riusciranno a reagire meglio a questo momento di crisi. In testa ci sono Norvegia, Danimarca, Svizzera e Germania. L’Italia sarà il 31esimo paese che riuscirà a uscire dalla crisi economica. Alla base della previsione della Bbc c’è il Global Resilience Index 2019, in cui a ognuno dei 130 paesi viene assegnato un punteggio (noi abbiamo 72.2 mentre Norvegia, prima in classifica, ha 100) che indica la resilienza di uno stato, ovvero la capacità di rispondere in maniera migliore alle crisi. La classifica si basa su vari elementi, come stabilità politica, ambiente di rischio, logistica e trasparenza della catena di approvvigionamento. Per questo può essere una base per prevedere quali paesi si rialzeranno più rapidamente da questa pandemia sotto il profilo economico. In tal senso, però fondamentali sono anche le politiche che i singoli stati stanno mettendo in atto.