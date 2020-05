News | Lo scherzo, amori in quarantena: Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni? | VIDEO Le coppie nate in tv sono davvero autentiche? In queste settimane di quarantena Sebastian Gazzarrini mette alla prova gli amori nati nel piccolo schermo. Inizia da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che si sono conosciuti a Uomini e donne. Non perdetevi lo scherzo de Le Iene martedì 12 maggio dalle 21.10 su Italia1

La televisione pullula di coppie nate nei reality e nei programmi tv come Uomini e donne o Temptation Island. Ci sono persone che costruiscono le loro carriere sulle serate e le notizie di gossip che crescono sull’onda del loro successo. E il dubbio è sempre lo stesso: è tutto vero o sono storie costruite a tavolino per cavalcare la celebrità?

Nell’era del lockdown abbiamo organizzato l’esperimento “Amori in quarantena”, sulle coppie nate in tv per vedere che cosa ci sia di vero osservandole lontano dai riflettori.

Il nostro primo caso di studio è quello su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia di Uomini e donne nata in televisione che ha fatto esplodere l’Auditel.

Ma Natalia lo ama davvero? “Ci metto la mano sul fuoco”, ci dice Andrea. Così è arrivato il momento di metterla alla prova con lo zampino di Sebastian Gazzarrini! Le faremo credere che lui l’ha tradita...

