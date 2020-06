Ci sono illegalità al bar del tribunale di Palermo? | VIDEO

dopo il nostro servizio

Il prof.Burioni, dopo che Le Iene martedi 9 giugno hanno mandato un servizio del nostro Alessandro Politi che aveva per titolo: “Il Prof. Burioni, quando parla di scienza su un canale della televisione pubblica, ha un conflitto d’interessi?” ha iniziato un’attività social di comunicazione che non risponde ai temi sollevati (cioè un suo presunto conflitto d’interesse potenziale in generale) ma sposta l’attenzione su vicende che poco c’entrano con il tema da chiarire