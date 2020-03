News | Bari, “siamo senza soldi e senza cibo: vi prego dateci 50 euro” | VIDEO Tre persone davanti a una banca a Bari urlano la loro disperazione: “Siamo rimasti senza cibo e senza soldi. Mi hanno chiuso il negozio da venti giorni, io come faccio a vivere?”. Secondo alcune testate locali, anche questa scena racconta il dramma del coronavirus

“Siamo rimasti senza cibo in casa, siamo senza soldi. Come facciamo a vivere?”. E’ una scena dolorosa di disperazione quella che è stata ripresa nel video che potete vedere qui sopra. Secondo quanto riportano anche alcune testate locali le immagini arrivano da via Roberto a Bari, dove tre persone urlano all’indirizzo di una filiale di una banca. “Noi siamo senza soldi”, urla un uomo: “Non abbiamo più soldi, noi come viviamo?”.

“Vi prego, venite a casa a vedere: non ho più nulla. Io devo mangiare”, dice un’altra donna. Stando al racconto delle testate locali, sarebbe una commerciante della zona costretta a chiudere la sua attività dopo i decreti del governo”. Sembrano chiedere un anticipo alla banca. “Io pago gli interessi sugli anticipi, se mi danno 50 euro ne pago di più”, dice la commerciate. L’uomo ripreso arriva a tirare oggetti contro la vetrina.

A un certo punto un passante sembra passare delle banconote a due delle tre persone. “Fate schifo. A me sono venti giorni che hanno chiuso il negozio e non so quando potrò riaprire”. I tre inveiscono anche contro gli agenti intervenuti sul posto. “Lo stato fa schifo”. Una storia davvero triste, e secondo le testate locali le loro difficoltà sarebbero legate alla chiusura delle loro attività per il coronavirus.