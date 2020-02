News | Benji e Fede, è addio: “Chiuderemo una fase della nostra vita” | VIDEO Hanno annunciato il loro ultimo concerto: Benji e Fede si separeranno dopo il 3 maggio. Su Instragram anticipano i motivi di questa decisione. Noi de Le Iene con loro ci siamo divertiti con loro tra scherzi e rivincite con lo zampino di Niccolò Torielli e di molti loro amici

“Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita”. Benji & Fede annunciano il loro ultimo concerto insieme prima di una pausa. Il motivo? “Non avremmo potuto fare altro. Non è stato facile”, dicono su Instagram anticipando che molte risposte i fan potranno trovarle nel loro nuovo libro: “Sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Solo che non puoi vivere perennemente a 200 all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin”.

A Le Iene sono stati protagonisti di due scherzi epici. Nel 2017 abbiamo rubato l’auto nuova di zecca a Fede con la complicità di Benji (clicca qui per il primo scherzo).



E si sa: chi la fa la aspetti. Così abbiamo pensato a una bastardata come rivincita. “Se succede qualcosa alla canzone, lui impazzisce!”, ci confida Fede nel secondo scherzo che potete vedere qui sopra. Il momento giusto per metterlo alla prova si presenta proprio poche ore prima dell’uscita del loro disco. Il duo organizza un momento con gli amici per ascoltare le canzoni che compongono “Siamo solo noise”. Invitiamo Alessio Bernabei, Rocco Hunt, Fred De Palma. Li abbiamo chiamati uno a uno con un unico obiettivo: stroncare ogni canzone del loro disco.

Per questo ci siamo fatti dire da Fede tutti i pregi che lui pensa abbiano le canzoni. Per noi diventeranno difetti. Così una dopo l’altra gli cassiamo ogni pezzo finché Fede se la prende con la nostra giuria e arriva a una dolorosa conclusione: “Ho fatto un disco così di merda?”. La paranoia è alle stelle così è arrivato il momento di dirgli che è tutto uno scherzo de Le Iene!

Ora rimane da capire i motivi per cui il duo ha deciso di sciogliersi: “La nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. ‘Non so come fate a fare questa vita’, ci dicono qualche volta gli amici”.