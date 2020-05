News | Bloccata a Bali: quando il coronavirus cambia il tuo destino | VIDEO Paola Volpi a novembre ha deciso di mollare tutto e partire: Thailandia, Filippine, Borneo, fino ad arrivare a Bali. Qui il visto le viene prolungato a causa della pandemia. E proprio in quei giorni le "piomba addosso" il lavoro dei suoi sogni

Paola Volpi ha 31 anni e per dieci anni ha lavorato come designer nel campo dell’automotive. “Ho lavorato per aziende come Lamborghini”, ci racconta. Quello che potrebbe essere il lavoro dei sogni per molti. Ma a Paola sembra mancare qualcosa, così a novembre scorso prende una decisione a dir poco coraggiosa: molla tutto e parte. “Volevo essere più in linea con la mia etica, volevo entrare nel sostenibile e disegnare un mondo più rispettoso della natura e degli animali”. Paola parte: Thailandia, Filippine, Borneo, fino ad arrivare a Bali. “Sono arrivata a Bali il 7 marzo, quando l’Italia stava per chiudere per via del coronavirus. Dopo qualche giorno abbiamo iniziato a capire che si stava espandendo in tutto il mondo. Ho avuto paura, mi trovavo negli ostelli e non facevamo altro che parlare del virus”. Paola in un primo momento pensa di tornare a casa, in Italia, dalla sua famiglia. “Avevo paura più che altro per mia nonna che è anziana”. Ma quando va all’ambasciata cambia idea: “C’era questa fila lunghissima di espatriati, tutti appiccicati, la cosa più saggia era non fare nulla e rimanere a Bali”.

“Io avevo un visto da 29 giorni per Bali”, racconta. “Quindi sarei dovuta andare via, ma quando è scoppiata l’emergenza hanno deciso di allungare fino a data da destinarsi il visto e sono rimasta qui”. Ed è proprio in questa situazione, ferma nel luogo dei suoi sogni per un tempo indefinito, che Paola fa un incontro che cambia il corso delle cose. “Una ragazza al supermercato mi è venuta addosso senza nemmeno chiedere scusa. Poco dopo ci ritroviamo nello stesso bar. Mi viene incontro e mi dice ‘ti vedo ovunque, cosa fai?’. Ho detto che ero una designer e a quel punto la ragazza mi dice che hanno bisogno di me per un progetto sostenibile che stanno realizzando”. Nel giro di due giorni, ci racconta Paola, è già a lavoro (qui il canale Youtube dove racconta il progetto che sta seguendo). “Bisogna credere in quello che ti viene da cuore. Quello che pensi sarà la tua realtà e se dentro hai dei desideri buoni magari è arrivato il momento di realizzarli”.