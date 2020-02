News | La canzone de Le Iene a Sanremo: i fuorionda (tutti da ridere) | VIDEO Come ogni anno Le Iene propongono una canzone (assolutamente imperdibile) con i protagonisti del Festival. E sì: Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno trovato e fatto cantare pure Bugo! Qui potete ridere con errori e fuorionda, la canzone potete ascoltarla nella prima puntata della stagione invernale de Le Iene, in onda giovedì 13 febbraio dalle 2120 su Italia1

Alzi la mano chi non ha sentito il ritornello simbolo di Sanremo 2020: “Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine e la tua arroganza! Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.

Difficile raggiungere lo stesso livello di epicità dello scontro tra Morgan e Bugo, ma noi vi faremo ridere di più! Come ogni anno vi proponiamo infatti con Stefano Corti e Alessandro Onnis la canzone de Le Iene a Sanremo. Qui sopra potete ridere con errori e fuorionda, la canzone potete ascoltarla nella prima puntata della stagione invernale de Le Iene, in onda giovedì 13 febbraio dalle 21.20 su Italia1. A proposito: Bugo l’abbiamo trovato e ha cantato per noi!