News | Carrello a prova di coronavirus: è boom di richieste | VIDEO Ce ne ha parlato Matteo Viviani che aveva incontrato l’inventore di un tunnel sanificante per carrelli della spesa. Ora dopo la Lombardia, arriva anche in Puglia il secondo esemplare e l’azienda di Claudio sta ricevendo richieste da tutto il mondo

Ve ne abbiamo parlato nel servizio di Matteo Viviani su tutte le invenzioni anti contagio nate in Italia che potete rivedere qui sopra. È il sanificatore per carrelli della spesa, di cui al momento in Italia esistono già due applicazioni pratiche. Ce lo ha presentato il suo inventore, Claudio, che ha ideato questa macchina in grado di decontaminare completamente il carrello della spesa prima di riusarlo.

“L’igienizzazione abbatte il 99,8% dei microbi attivi sulla sua superficie”, spiega l’inventore: la sua “creatura”, da quando è stata posizionata in un centro commerciale lombardo, fa una media di 1.000 passaggi di igienizzazione al giorno. “Da un indagine fatta in America veniva fuori che il carrello della spesa è più sporco della toilette”, ha raccontato Claudio a Matteo Viviani, che nel suo servizio ci aveva guidato in un entusiasmante viaggio all’interno del futuro già presente, tra prototipi e aggeggi straordinari inventati in Italia che possono aiutare a prevenire il contagio e a curare meglio il Covid.

Il secondo esemplare di tunnel per sanificare il carrello, dopo quello comprato dal gruppo della grande distribuzione Iperal Supermercati, è stato adesso installato al Supermercato Conad di Via Lucio Strabone di Brindisi. Hygienic Cart può trovare applicazione non solo nei supermercati ma anche, per esempio, in aeroporti o case di cura. E il suo successo esporta ora con tante richieste da tutto il mondo un altro pezzo di genio italiano.