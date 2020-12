News | Le nuove case a Corviale, una speranza per le periferie abbandonate di Roma | VIDEO Siamo tornati nel serpentone di Corviale di Roma. Dopo la gara di solidarietà che ha abbracciato tutta Italia, si sono completati i lavori di ristrutturazione di un piano. Giulio Golia è tornato a incontrare i residenti di queste case

Siamo tornati a Roma nel serpentone di Corviale, il grattacielo orizzontale più lungo al mondo. Oggi vi mostriamo la consegna di una delle case ristrutturate da parte dell’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della capitale.

Subito dopo il primo servizio di Giulio Golia (qui il video), si è scatenata una gara di solidarietà. Da tutta Italia sono arrivati aiuti concreti tra pacchi, regali, spese solidali: un abbraccio lungo tutto lo stivale. E soprattutto avevamo lanciato una proposta per chi voleva aiutare ma non sapeva come fare. Cioè organizzare un aiuto psicologico per le famiglie in difficoltà.

Ritroviamo Katiuscia e sua figlia che ha ricevuto in dono la cameretta nuova. E poi, il quarto piano del serpentone è stato risistemato. Avevamo seguito il cantiere in cui ci avevano detto che il 10 dicembre avrebbero consegnato gli appartamenti ristrutturati. E così è successo! Siamo andati a vederle e a incontrare i residenti.