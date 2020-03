News | Colluttazione con i carabinieri a Salerno: aperte due indagini | VIDEO Ieri vi abbiamo mostrato queste immagini di una parte del fermo concitato di un uomo di Salerno, bloccato dai carabinieri dopo che aveva forzato un posto di blocco, schiantandosi con l’auto in una folle e pericolosissima corsa e aggredendo poi i militari. Ora sarebbero state aperte due indagini, una della Procura di Salerno e una disciplinare dell’Arma

La procura di Salerno avrebbe aperto un’inchiesta sul caso della colluttazione avvenuta durante il fermo concitato di un uomo di cui vi mostriamo le immagini qui sopra. Anche l’Arma avrebbe aperto un’indagine disciplinare.

La dinamica ricostruita dalle testate locali e nazionali sarebbe questa: un 50enne, che sarebbe affetto da problemi psichici, avrebbe forzato un posto di blocco dei carabinieri a Salerno rischiando di investire un militare. Alla guida di un’auto priva di pneumatici sarebbe fuggito poi ad alta velocità in una folle e pericolosissima corsa per essere poi rintracciato dalle forze dell'ordine dopo essersi schiantato contro un guard rail. La macchina ha preso fuoco. Visto il pericolo, i militari avrebbero fatto allontanare l’uomo.



È da qui che partirebbero le immagini che ci avete mandato e che mostrano solo una parte di quanto avvenuto. Il 50enne è seduto dall’altro lato della strada e vicino a lui ci sono tre carabinieri. Uno di questi sembra lo inviti a mantenere la calma. Lui però appare ancora in stato di grandissima agitazione e a un certo punto aggredisce uno dei militari. Qui inizia la colluttazione e lo scontro va avanti fino a che l’uomo non viene fermato. Due militari sarebbero rimasti contusi e il 50enne sarebbe poi stato ricoverato in psichiatria.

Oltre all’inchiesta aperta dalla procura di Salerno sul caso, ce ne sarebbe anche una disciplinare dell’Arma “per le opportune verifiche sul rispetto delle procedure da parte dei militari intervenuti e sul comportamento tenuto nel complesso", come recita la nota diffusa dal comando provinciale che sottolinea anche come il video, acquisito e messo a disposizione dei magistrati, mostra "solo parte dell'intervento" avvenuto al culmine di momenti estremamente concitati.