News | Coronavirus, addio anche ai parchi. E il sindaco di Bari Decaro li chiude personalmente | VIDEO Chiudono parchi e ville in tutta Italia da Milano a Bari, dove è direttamente il primo cittadino a scendere in campo e in video per accompagnare all’uscita chi fa sport, picnic o prende il sole in flagrante “assembramento”. Ma si può ancora uscire a afre due passi? Ecco la risposta

Il sindaco di Bari Antonio Decaro scende in campo direttamente nel parco per mandar via la gente e chiuderlo, gridando: “A casa! Dobbiamo andare a casa! Mi dispiace, ma dobbiamo rispettare le regole! Dobbiamo stare a casa!”. E in effetti parecchi comportamenti tra picnic, gente che prende il sole o fa ginnastica decisamente a meno di un metro di distanza sembrano quelli che definisce “assembramenti”. Così il sindaco accompagna tutti fuori e chiude il cancello (magari qualcuno avrà chiuso poi anche il lucchetto).



Il video che vedete qui sopra può far sorridere ma il problema è serio. In questi giorni abbiamo visto già altre immagini con le forze dell’ordine che invitano la gente a tornare a casa e a non fermarsi nemmeno su una panchina. Il dubbio di molti italiani resta: si può uscire di casa per fare due passi o sport? Non è espressamente vietato ma è caldamente consigliato a tutti di non farlo e di portarci sempre dietro un’autocertificazione della nostra attività. Bisogna uscire solo con una valida ragione come andare al supermercato o in farmacia.



“Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti”. Picnic e asciugamani in fila per prendere il sole? Vietati, ha ragione il sindaco De Caro.



I parchi sono l’ideale per creare questi assembramenti e così stanno chiudendo in tutta Italia uno a uno da quelli di Milano e Roma, appena recintati dai sindaci a quelli di tutta la Campania. Qui il governatore “sceriffo” Vincenzo De Luca non si smentisce e annuncia: “Arresto e quarantena per chi passeggia per strada”.