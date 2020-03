News | Coronavirus, 11mila denunciati. A Pozzuoli addirittura una festa in strada con 50 persone | VIDEO Sono oltre 11mila le persone denunciate in Italia nell'ultimo fine settimana per non aver rispettato i divieti negli spostamenti per contenere i contagi e tra questi ci sono anche 50 positivi al coronavirus. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, è stata organizzata perfino questa festa per strada. Il video è diventato virale e ora in 50 rischiano una multa

Oltre 11mila persone denunciate nell'ultimo fine settimana per non aver rispettato i divieti negli spostamenti imposti dal governo per contenere i contagi. Quasi 5mila sono quelli fermati sabato e ben 6.600 quelli sanzionati domenica, ci sono anche 80 positivi al coronavirus che anziché stare in quarantena andavano a spasso. A questi si aggiungono quasi 300 negozi sanzionati perché aperti nonostante per legge dovessero rimanere chiusi. Tra questi c’è anche un bar in provincia di Venezia che serviva spritz e alcolici nel retrobottega, ma anche chi tentava di scassinare un’auto o chi si è tuffato in mare con tanto di bicicletta per sfuggire ai controlli.

Il caso più clamoroso è avvenuto a Pozzuoli (Napoli) dove è stata organizzata una festa condominiale con oltre 50 persone per strada, come potete vedere qui sopra. Siamo in via Napoli nel rione popolare Marocchini di Pozzuoli: adulti e bambini ballano e cantano in strada. I cori da stadio fanno da cornice a una vera e propria festa che è stata anche filmata. Le immagini sono diventate virali sui social e non sono passate inosservate neppure alle forze dell’ordine che stanno indagando.

“È scandaloso quello che è successo, sono dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico”, commenta con rabbia il sindaco Vincenzo Figliolia. “Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di aggirare i controlli. Sono dei folli! Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri”. Ora una cinquantina di persone rischiano per questo una sanzione da 400 a 3.000 euro.