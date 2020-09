News | Coronavirus e discoteche chiuse: a San Marino un dj set con tantissimi giovani | VIDEO In tantissimi hanno assistito al dj set all’aperto di Jamie Jones che vedete qui sopra. Continua il paradosso di San Marino dove si può ballare in grandi gruppi mentre a pochi chilometri discoteche e locali della costiera romagnola devono rimanere chiusi per le norme anti Covid e non si possono organizzare nemmeno dj set all’aperto

A San Marino si continua a ballare. Anche nell’ultimo fine settimana migliaia di giovani sono arrivati da tutta Italia per assistere al dj set di Jamie Jones. Sabato sera, il Parcheggio 7 era stracolmo di appassionati di musica techno e house internazionale per assistere all’evento organizzato dal Musica di Riccione. Tutto questo è stato documentato con foto e video condivisi su Instagram, come potete vedere qui sopra.

“Qui a San Marino non salgono migliaia di giovani da Rimini e dintorni perché le discoteche non ci sono come pure i più locali da ballo”, aveva scritto qualche giorno fa il Congresso di Stato di San Marino in una lettera aperta rivolta proprio a Iene.it. Il governo italiano, intanto, non aprirà discoteche e stadi ancora almeno per un altro mese e anche i grandi dj set all’aperto sono vietati.