News | Coronavirus, a Milano tre donne sfrattate in quarantena sotto un ponte | VIDEO Tre donne italiane sono rimaste senza un posto dove andare dopo lo sfratto di settembre. Così sono costrette a trascorrere la quarantena sotto un ponte a Milano. La notte vengono minacciate dai tossicodipendenti

“Non hanno mascherine, non hanno guanti, non hanno niente”. A parlare a Iene.it è Rino, un uomo che durante questa quarantena sta raccogliendo la solidarietà dei milanesi per aiutare i meno fortunati. Tra le tante persone che aiuta ci sono anche tre donne, italiane, che sono costrette a vivere questo periodo di quarantena per il coronavirus sotto un ponte, come potete vedere nel video qui sopra.

La più giovane ha 25 anni, poi c’è sua mamma e la terza donna, che di anni ne ha 45. Vivevano tutte e tre a casa della donna di 45 anni, ma poi, verso settembre scorso è arrivato lo sfratto. Le tre donne così hanno impacchettato le loro poche cose e si sono trasferite sotto un ponte.

Vivono insieme ai loro cinque cagnolini e dormono dentro delle tende. Rino insieme a tanti altri abitanti del quartiere si è organizzato per aiutarle con vestiti o cibo. “Vivono di solidarietà, diamo loro una mano”.

Purtroppo, la condizione estrema in cui si trovano a vivere queste tre donne diventa ancora peggiore di notte. “Questo ponte è frequentato da molti tossicodipendenti che la notte vengono qui a drogarsi. Urlano, tirano sassi e minacciano le tre donne”. L’unica soluzione secondo Rino è toglierle dalla strada: “Possibile che non si trovi loro un alloggio in una casa popolare? Qualcuno si dovrebbe mettere una mano sulla coscienza e aiutare queste donne”.