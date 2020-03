News | Coronavirus: tornano a salire i nuovi casi in Italia, ma fatti molti più tamponi Dopo tre giorni torna a salire il numero di nuovi casi in Italia. Sono 4400 i malati di oggi, ma ci sono due numeri importanti da considerare: sono stati fatti oltre 9mila tamponi in più e la percentuale di aumento dei casi è stabile intorno all’8%. “La velocità della curva sembra rallentare”, ha detto il vicecapo della Protezione civile

Tornano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Italia: dopo tre giorni di diminuzione continua, oggi sono 4.492 i malati aggiuntivi rispetto a ieri. Un dato apparentemente scoraggiante, ma ci sono due notizie che possono fare ben sperare.

La prima è che sono stati analizzati molti più campioni: erano 27.481 ieri, con una percentuale di positivi pari al 19%. Oggi sono invece 36.615, quindi oltre 9mila in più. E la percentuale di positività è più bassa di ieri, al 16,8%. “Una delle spiegazioni possibili dell’aumento dei casi odierni è che si siano analizzati molti più tamponi oggi”, ha confermato il vicecapo della Protezione civile Agostino Miozzo,.

La seconda è che la curva dei contagi non ha accelerato in modo significativo: oggi l’aumento percentuale dei casi è stato dell’8,3%, sostanzialmente in linea con quello dei giorni precedenti. “La cosa importante è la velocità di incremento della curva che apparentemente sembra rallentare”, ha detto il vicecapo della Protezione civile. Un’altra buona notizia, insomma.

Insomma, anche se apparentemente il dato di oggi è negativo in realtà non lo è poi così tanto: la luce in fondo al tunnel continua a esserci. E aggiungiamo anche un numero positivo: ci sono 999 nuovi guariti. Se continuiamo a rispettare le misure imposte, potremo uscire da questo incubo.