News | Coronavirus e plasma iperimmune: in Italia è polemica | VIDEO

“Il plasma per me è un colpo di vita”. Alcide, 81 anni, ha rischiato di morire a causa del coronavirus. Adesso però può rispondere alle nostre domande, dopo aver finito la terapia con il plasma iperimmune. Parliamo del plasma proveniente da persone guarite dal COVID-19, ricco di anticorpi specifici contro il virus.

Negli Stati Uniti da qualche settimana è partita una sperimentazione con il plasma iperimmune, e ci sono oltre 7mila malati che vengono trattati in 2.178 ospedali in tutto il paese.”La terapia con il plasma iperimmune è utilizzata da cento anni in medicina”, ci spiega il professor Alessandro Santin dell’università di Yale. Qui in Italia però sono tanti a parlare di fake news sul plasma: “Purtroppo ci sono troppe persone che criticano senza avere conoscenze dirette di questa terapia”.

