News | Il coronavirus e la spiaggia, la foto simbolo dei controlli a Rimini Con l’estate che si avvicina e il caldo che avanza, la tentazione di un’ora di sole è sempre più forte. E c’è chi trasgredisce le regole. A Rimini i controlli si fanno anche con i droni, e il comune ha pubblicato una foto che sta diventando virale sui social come simbolo di questo periodo

Un uomo sdraiato al sole tranquillo mentre due agenti si avvicinano in fretta per far rispettare i divieti al tempo del coronavirus. La foto simbolo di questo periodo è stata pubblicata dal comune di Rimini, che in questi giorni sta controllando le sue spiagge con l’aiuto dei droni.

L’immagine riassume tutto quello che sta succedendo in queste settimane: la primavera che ci scorre sotto il naso e il sole che ci richiama alle vecchie abitudini che almeno per un po’ dovremo continuare ad abbandonare. E infatti in queste ore sta diventando virale sui social come simbolo dell’Italia al tempo del coronavirus.

Il comune di Rimini ha fatto sapere che continuerà a controllare le sue spiagge in vista dei prossimi ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Il caldo invita sempre più a stendersi al sole, ma mai come adesso è fondamentale rispettare le regole per poter tornare il prima possibile a una vita normale. Sperando che la pandemia diventi presto solo un doloroso ricordo.