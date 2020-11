News | Ecco come si combatte il coronavirus in terapia intensiva e subintensiva | VIDEO Seconda puntata del reportage di Alessandro Politi e Marco Fubini dalla prima linea della lotta al Covid, all’interno dell’ospedale di Padova che ci ha accolti. Questa settimana ci concentriamo sui reparti di terapia intensiva e subintensiva, dove la lotta è più dura, per raccontare come vengono salvati i pazienti

Da più di una settimana ci troviamo nell’azienda ospedaliera di Padova, che ci ha aperto le porte per poter documentare dall’interno e giorno per giorno come e con cosa stiamo combattendo questa seconda ondata di coronavirus. In questo ospedale, con Alessandro Politi e Marco Fubini, possiamo vedere concretamente ciò che la scienza ha messo in campo in questi mesi.

Come ci spiega il capo delle terapie intensive dell’ospedale, Ivo Tiberio, i posti disponibili sono sempre meno: “In questo momento abbiamo 17 posti letto occupati su 18. Siamo sempre prossimi all’occupazione completa dei posti”.

La Iena ci aggiorna su come stanno i pazienti che abbiamo conosciuto la settimana scorsa, mentre questa settimana ci concentriamo sui reparti di terapia intensiva e subintensiva. E conosciamo nuovi medici e pazienti, che stanno combattendo duramente contro il coronavirus.