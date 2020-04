News | Coronavirus, a Wuhan finisce la quarantena tra feste e fuga dalla città | VIDEO L’8 aprile è arrivato e la città è tornata a una parziale libertà: allo scoccare della mezzanotte i palazzi al centro del primo focolaio del coronavirus si sono illuminati a festa. Nel frattempo però le vie d’uscita della città sono state prese d’assalto, e più di 65mila persone hanno lasciato Wuhan nelle prime ore

Sollievo, festa e fuga. A Wuhan è finita, almeno in parte, la grande quarantena che ha tenuto in casa 11 milioni di persone per oltre due mesi. L’8 aprile, come previsto dal governo, alcune delle restrizioni imposte il 23 gennaio: a mezzanotte la città s’è illuminata a festa, come potete vedere nelle immagini qui sopra.

Ma a fianco alla gioia c’è stato anche il sollievo di chi è rimasto bloccato a Wuhan in questi mesi e finalmente ha potuto lasciare la città: appena i varchi d’uscita sono stati aperti, moltissime auto hanno lasciato la zona, come potete vedere nelle immagini qui sopra. E all’alba anche i treni e gli aerei sono stati presi d’assalto. Le prime stime parlano di almeno 65mila persone che hanno lasciato Wuhan dall’alba.

Wuhan, insieme alla provincia dell’Hubei, è stata la prima zona del pianeta a essere colpita dalla pandemia del coronavirus. Nella regione, secondo le stime ufficiali, sarebbero 3.213 le persone morte e oltre 67mila quelle colpite dal COVID-19. Ci sono però dubbi sulla veridicità di queste informazioni, che secondo alcuni sarebbero state artificiosamente riviste al ribasso dalle autorità di Pechino.

Da giorni, comunque, nella zona non si registrano nuovi casi di coronavirus e nonostante la paura di una possibile seconda ondata pandemia la vita inizia a tornare alla normalità. Immagini di speranza anche per noi, nell’attesa che il virus finisca sotto controllo anche in Italia.