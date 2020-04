News | Covid nel Lazio: spunta il “mascherina-gate” | VIDEO Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, nel servizio in onda a Le Iene su Italia 1 dalle 21.10, ci raccontano di un appalto per la fornitura di mascherine alla Regione Lazio, che sta creando non pochi grattacapi alla Giunta Zingaretti

Un appalto per la fornitura a Regione Lazio di 7 milioni di mascherine anti-Covid, al costo di 35 milioni di euro.

Se ne occupano Antonino Monteleone e Marco Occhipinti.

La Iena va a parlare con Carmelo Tulumello, ex poliziotto municipale, oggi a capo della Protezione Civile del Lazio, la persona che ha dato il via libera a quell’appalto di fornitura.

Siamo venuti nel Lazio per sbrogliare la matassa del cosiddetto “mascherina-gate”, perché le mascherine finora non sono state mai consegnate e perché sarebbero state pagate quasi il doppio del loro prezzo di mercato e in più dando un anticipo di ben 11 milioni di euro. Altre regioni come il Veneto allo stesso intermediario non hanno pagato l'acconto, come ha fatto la regione Lazio.





Abbiamo incontrato l’avvocato Giuseppe Cavallaro, legale di una società checi ha mostrato il documento che inchioda la Regione Lazio: un preventivo per gli stessi modelli di mascherine solo che a d un prezzo notevolmente inferiore a quello che è stato scelto. Lui non ha dubbi: “Non sono partite…ma non arriveranno chiaro? Cioè è come se tu il 16 marzo... hai presente, la scena di Totò? Che gli vende la Fontana di Trevi? La stessa cosa: loro gli dicono di vendere mascherine ma non sanno commercializzarle e infatti lo hanno dimostrato”.





Il servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti