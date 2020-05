News | Decreto rilancio, Conte: “Aiuti e 55 miliardi di euro per imprese e lavoratori” Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto rilancio per far ripartire il Paese dopo il lockdown. Il presidente del consiglio ha annunciato 55 miliardi di euro per imprese e lavoratori

"Abbiamo previsto aiuti economici soprattutto a chi non ha ricevuto nulla” perché "dobbiamo fare in modo che arrivino in maniera rapida, semplice e veloce”. Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte annuncia l’approvazione del decreto rilancio. “Abbiamo pagato l'85% della cassa ordinaria e quasi l'80% del bonus per gli autonomi. In totale verranno erogate misure per 4,6 milioni di euro per i lavoratori". Per gli autonomi e i professionisti ci saranno 600 euro, “questa volta subito e poi un ristoro di almeno 1.000 euro erogato anche alle società”, le misure di sostegno per le imprese sono di 15/16 miliardi. “Avremo agevolazioni e taglieremo 4 miliardi di tasse. Via la prima rata dell’Imu per alberghi, stabilimenti balneari e sconti fiscali e per quelle strutture che si dovranno adeguare alle norme anti-covid”. Conte annuncia che ci saranno aiuti anche per il recupero degli affitti dei locali. Per la sanità invece sono previsti 3 miliardi e 250 milioni. Il governo ha anche "istituito il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, prevedendo risorse per 40 milioni".

La scuola al centro del governo: 1 miliardo e 250milioni in due anni per programmare “un rientro a settembre in piena sicurezza, per garantire lezioni a distanza ed esami di maturità”, ma anche per il corpo docenti “16mila nuovi posti per gli insegnanti che a regime saranno 78mila di ruolo”. Conte ha annunciato anche 1 miliardo e 400 milioni al sistema universitario e della ricerca.

Per il turismo ci sarà il buono vacanze di non massimo di 500 euro “da spendere in alberghi per famiglie con Isee inferiore a 40mila euro”. Ristoranti e bar potranno occupare il suolo pubblico senza pagare la Tosap. Per la cultura “abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti” e arriverà l’indennità di 700 euro per aprile e maggio.

Grazie a 120 milioni di fondi del ministero dell'Ambiente e alla collaborazione con il Mit viene introdotto il bonus bici che consentirà di acquistare una bici o monopattino ottenendo un contributo fino a 500 euro e al 60% del costo.

"Gli invisibili non saranno più invisibili", ha detto la ministra alle politiche agricole Teresa Bellanova. Colf, badanti e braccianti potranno accedere a un permesso di soggiorno per il lavoro "così riavranno la loro dignità e vincerà lo Stato che sarà più forte del caporalato", come già aveva anticipato a Le Iene a proposito della mancanza di bracciati nei campi d'Italia (qui il servizio).