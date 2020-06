News | Discarica abusiva al campo rom, tra faide e l'arrivo del Comune | VIDEO Filippo Roma e Marco Occhipinti, nel servizio in onda stasera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.10, tornano a occuparsi dell’enorme discarica abusiva scoperta all’interno dell’area protetta Valle dell’Aniene.

Con Filippo Roma e Marco Occhipinti siamo tornati nel campo rom Foro Italico, all’interno dell’area naturale protetta Valle dell’Aniene, a due passi dal quartiere in dei Parioli, a Roma.

Un’area che però di protetto ha ben poco, come vi avevamo mostrato la scorsa puntata, quando vi abbiamo raccontato dell’esistenza di un’enorme discarica abusiva di rifiuti illegali e roghi tossici.

Una discarica a quanto ci aveva detto Marianna, una coraggiosa occupante del campo, che sarebbe gestita da una famiglia di nomadi, che controllerebbe tutto l’accampamento e chiederebbe anche una sorta di pizzo per l’occupazione delle baracche e per la luce.

Filippo Roma, nel servizio in onda stasera a Le Iene su Italia 1, è tornato a parlare proprio con questa donna, per sapere cosa è successo dopo la messa in onda delle sue clamorose dichiarazioni.

L’abbiamo trovata in salute, ma al centro di una sorta di faida tra clan, da un lato lei rom di origine romena, dall’altro quelli di etnia serba vicini al tre famiglie rom che con Marianna hanno avuto più di uno scontro. Sono volate parole grosse, sputi, spintoni e qualche schiaffo tra lei e un uomo rom che lavorerebbe per la famiglia ache secondo Marianna gestirebbe campo e discarica. Ma anche un litigio acceso tra minacce e accuse incrociate con una donna serba nata e cresciuta in Italia.

Non perdete il servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti, in onda stasera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.10