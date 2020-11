News | Fiorella Mannoia e l'album in pieno lockdown: “Pensavamo che saremmo migliorati, siamo tornati come prima” | VIDEO Fiorella Mannoia risponde a tutte le nostre domande, dal Covid alla politica, passando per qualche scivolone (reale) sul palco!

Fiorella Mannoia è il suo vero nome e anche il rosso dei capelli è il suo (ma “ritoccato”). In pieno lockdown la cantante ha scritto il suo ultimo disco: “Padroni di niente”.



“Quando ci guardavamo dai balconi pensavamo che saremmo migliorati e invece siamo tornati come prima se non peggio”, dice nella nostra intervista. “Ci hanno bombardato di notizie contrastanti”. Si riferisce ai qualche virologo? “Sì, sarebbe stato più onesto se avessero detto: ‘signori, non sappiamo una beata minchia’”.



Cosa dice a chi nega il Covid? “Se anche non ci credete e siete la minoranza, e noi siamo la maggioranza, per rispetto mettetevi sta ca..o di mascherina”.

Dalla politica (“Trump non si può guardare”) ai grandi della musica: abbiamo chiesto a Fiorella Mannoia veramente di tutto. E lei non si è risparmiata.