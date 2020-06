News | Franzoni aggredito verbalmente nel suo locale: “Carrara è antifascista” | VIDEO Un gruppo di persone ha aspettato Nicola Franzoni, noto esponente dell’estrema destra della zona e organizzatore della fallimentare Marcia su Roma del 1° maggio, all’esterno di uno dei suoi locali e lo ha attaccato verbalmente: “Tu non devi più rompere i c***ioni a Carrara”

Non c’è pace per Nicola Franzoni: l’organizzatore della fallimentare Marcia su Roma del 1° maggio, di cui abbiamo seguito le gesta fino alle indagini sulle sue attività e alla denuncia della Digos per aver fatto la pipì sotto la sede della presidenza del Consiglio, si è trovato a “cinquanta persone che manifestano davanti al mio locale”.



Presente sul luogo anche la polizia, Franzoni ha deciso di comunque di recarsi sul posto: “Non ho paura di nessuno, figurarsi se ho paura di loro”. In una diretta pubblicata su Facebook si vedono momenti di tensione. Non è chiaro chi siano le persone che parlano con Franzoni, che lui etichetta come “zecche comuniste”. Alcuni di loro però, all’interno del locale, si rivolgono a lui con tono minaccioso: “Tu non devi più rompere i co***oni a Carrara e agli ultras”. E poi “Carrara è antifascista”. La situazione poi si tranquillizza e si risolve poi con il gruppo di persone che sembra andarsene dal locale. Franzoni ha poi ringraziato su Facebook la polizia per il loro intervento.

Giulia Innocenzi ci aveva fatto conoscere Nicola Franzoni a Iene.it: aspettando Le Iene, oltre che per la contestata e fallimentare Marcia su Roma organizzata il primo maggio scorso, anche perché alcuni suoi dipendenti lo avevano accusato di essere stati pagati in nero, senza il versamento dei contributi.

Un’accusa che gli era valsa successivamente anche un’indagine della Procura, per omesso versamento di contributi per un importo complessivo di 255mila euro. Franzoni alla manifestazione dei gilet arancioni a Roma di due giorni fa non si era lasciato sfuggire l’occasione di dire la sua: “Hanno inventato il Covid, il più grande bluff della storia con cui un potentato economico finanziario indebolisce gli stati e li compra”.