News | La gaffe di Buffon, tra coronavirus e promesse “rubate” per la Champions | VIDEO Gigi Buffon, il calciatore italiano più famoso del mondo, ha fatto una gaffe: firmando un autografo a un tifoso cinese, ha iniziato a scherzare sul coronavirus! Con Stefano Corti e Alessandro Onnis siamo riusciti a strappargli delle scuse e una gufata a tradimento

“Devi sta’ attento eh, Corona eh, ti guardo…”: questo è l’inizio di una grande gaffe di Gigi Buffon. Dopo la Coppa Italia il portiere della Juventus ha firmato un autografo a un tifoso cinese e gli ha detto: “Cazzo, sei di Wuhan?”. Senza pensare che avrebbe causato la dura reazione della rete soprattutto in Cina, dove i calciatori italiani sono molto stimati.



I commenti hanno questo tono: “Io mi vergogno per te. Hai umiliato un povero ragazzo cinese che era il tuo tifoso. Prima eri Buffon, ora sei un vecchio bidone di immondizia”. Caro Gigi, hai deluso un intero popolo! E adesso come possiamo riparare a questa uscita a vuoto? Ci pensano Stefano Corti e Alessandro Onnis, ovviamente.

I due bloccano Buffon e lo avvicinano parlando di allenatori, partite e vittorie. E anche di gaffe! Gli chiediamo di quel momento filosofico tra “Cazzo, sei di Wuhan?” e “Vai, vai, ti guardo”, ma Buffon risponde: “Per farlo sentire a suo agio, visto che era l’unico tifoso cinese, ho cercato di interagire”. Corti e Onnis riescono però a strappare a Gigi un “chiedo scusa”.

Ora però è arrivato il momento di vendicare un intero popolo! Lo inganniamo e lo convinciamo a leggere una frase di scuse in cinese… peccato però che gli facciamo dire che la sua Juve vincerà la Champions! Tifosi, perdonateci per la gufata!!!