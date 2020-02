News | Gigi Buffon e quelle gaffe sul coronavirus | VIDEO Gigi Buffon, il calciatore italiano più famoso del mondo, ha fatto una brutta gaffe con una battuta sul coronavirus dopo l’ultima partita in Coppa Italia, mentre firmava un autografo a un tifoso cinese. Stefano Corti e Alessandro Onnis l’hanno fatto pentire

Il portiere juventino Gigi Buffon ha combinato un guaio. Firma un autografo a un tifoso cinese e poi parte con: “Devi sta’ attento eh, Corona eh”. E come se non bastasse, chiede: “Cazzo, sei di Wuhan?”.

“Io mi vergogno per te, hai umiliato un povero ragazzo cinese che era un tuo tifoso”. Questo è solo uno dei tanti messaggi che hanno fatto inc… tantissimo gli utenti cinesi.

Ma Stefano Corti e Alessandro Onnis chiudono questa “partita” facendo a Buffon parare un goal di promesse che non porteranno per nulla bene ai tifosi juventini. Basterà per farsi perdonare?