News | Giro d'Italia: ridiamo a Pantani la coppa del 1999 | VIDEO Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese tornano a parlarci del mito del ciclismo Marco Pantani. Siamo andati da Urbano Cairo, presidente di Rcs Media Group e patron del Giro d’Italia, per chiedergli se acconsente a mettere il nome di Pantani sulla coppa del Giro d’Italia del 1999. Non perdetevi il servizio martedì 13 ottobre a Le Iene dalle 21:10 su Italia1

“Dobbiamo farlo, sono d’accordissimo”. Urbano Cairo, presidente di Rcs Media Group e patron del Giro d’Italia, ha accolto positivamente la nostra proposta di mettere il nome di Marco Pantani sul trofeo del Giro d’Italia del 1999. Il mito del ciclismo quell’anno, come vi abbiamo raccontato in numerosi servizi dedicati alla vicenda, non vinse perché fu fermato dopo un esame antidoping.

Marco Pantani viene ritrovato senza vita il 14 febbraio 2004, nella sua stanza d’hotel al residence Le Rose di Rimini. Nel nostro Speciale vi abbiamo raccontato tutte le incongruenze nelle indagini sulla morte del Pirata. Per la giustizia si è trattato di overdose da cocaina.

Con Alessandro De Giuseppe abbiamo ripercorso anche quel Giro del 1999, durante il quale Pantani potrebbe essere stato incastrato. Per questo pensiamo che quel trofeo spetti a lui. E a pensarlo sono tanti campioni del ciclismo. “Purtroppo non ha potuto terminare quel giro, il motivo lo sappiamo tutti”, dice nell’anticipazione che potete vedere qui sopra Evgenij Berzin. “La cosa più vera è che quel Giro d’Italia era stato stravinto da Marco”, continua Mario Cipollini. “Pantani aveva dimostrato di essere nettamente il più forte”, dice ancora Paolo Savoldelli. Così Alessandro De Giuseppe è andato a chiedere direttamente al patron del Giro d’Italia di dare a Marco la coppa che gli spetta, come potrete vedere nel servizio in onda martedì 13 ottobre a Le Iene dalle 21:10 su Italia1.

E proprio sotto l’hashtag #RidiamoIlGiroAPantani è uscito oggi nelle sale il film dedicato al mito del ciclismo: “Il Caso Pantani – L’omicidio di un campione” al cinema solo il 12, 13 e 14 ottobre. Clicca qui per vedere un estratto inedito del film e qui per consultare le sale disponibili.